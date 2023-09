Fucecchio presente al XVII Congresso dell'Aiccre

Il sindaco Alessio Spinelli, in rappresentanza del Comune di Fucecchio, ha partecipato questa mattina a Milano, nella sede del consiglio regionale lombardo, al XVII Congresso dell'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), la più ampia associazione europea di governi locali e regionali. Una presenza quanto mai significativa quella delle rappresentanze locali in un momento particolarmente delicato a livello internazionale con la guerra russo-ucraina e le tensioni dell'area mediterranea che hanno innescato ripercussioni di carattere umanitario, economico e geopolitico. Per questo l'AICCRE, anche nel titolo del congresso, "Gli Stati Uniti d'Europa", ha rilanciato la necessità di un diverso e più incisivo protagonismo dell'Europa sulla scena internazionale.

"Con molti rappresentanti di enti locali e regionali - ha dichiarato il sindaco Spinelli - abbiamo condiviso l'importanza delle elezioni europee del prossimo giugno. Le consultazioni che si terranno in ognuno dei paesi membri dell'Unione Europea andranno a formare un parlamento che sarà chiamato a fornire una serie di risposte a temi, emergenze e problematiche che negli ultimi anni si sono manifestate in tutta la loro drammaticità. Penso in particolare ai temi della guerra, dell'immigrazione e dei cambiamenti climatici. Situazioni che rischiano di sconvolgere gli equilibri del pianeta. L'Europa non può subire passivamente queste trasformazioni ma deve tornare ad avere un ruolo di primo piano nell'indirizzo e nella gestione delle crisi".

Il Comune di Fucecchio, iscritto all'AICCRE da tre anni, ha recentemente ottenuto un contributo economico per sostenere un progetto di gemellaggio internazionale dedicato agli studenti del proprio territorio.

Quello di favorire la cultura europea come motore di democrazia, di pace e di collaborazione tra i popoli è proprio uno dei compiti che l'AICCRE intende portare avanti con sempre maggiore incisività. A margine del congresso il sindaco Alessio Spinelli ha incontrato il Presidente Vicario AICCRE nazionale Giuseppe Magni e il consigliere comunale di Fucecchio Marco Cordone, quest'ultimo presente al congresso nel suo ruolo di vice presidente AICCRE Toscana. "Con Marco Cordone - ha concluso il sindaco - stiamo portando avanti nuovi progetti per una maggiore diffusione di una cultura europea soprattutto tra i giovani".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa