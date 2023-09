Giù le torri deposito acqua, fondi per l'Orme per arredi nelle scuole: nuovi stanziamenti in bilancio

Via libera dal consiglio comunale di Empoli alle variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025. Il punto 5 all'ordine del giorno della seduta che si è svolta ieri, giovedì 28 settembre 2023, è stato approvato a maggioranza. Come illustrato dalla sindaca Brenda Barnini nel suo intervento, "Fra le principali voci in parte corrente mi preme evidenziare lo stanziamento per l'Emporio solidale (50mila euro), risorse del Comune da avanzo libero. Una scelta che riteniamo necessaria considerato il livello di domanda che c’è di questo servizio. Accanto a questo, abbiamo stanziato 40mila euro che saranno tradotti in voucher per le famiglie così da poter sostenere l’attività sportiva di bambini e ragazzi. Interventi che hanno un valore sociale importante".

Per quanto concerne gli investimenti, fra l'altro, "sono stati destinati 120mila euro per spese di demolizione delle torri di deposito acqua nelle frazioni di Avane e Marcignana, ormai dismessi. Si tratta in questo caso di interventi significativi, anche in un'ottica di contrasto del degrado, che ci permettono anche di dare risposta a sollecitazioni arrivate dagli stessi cittadini a più riprese - ha sottolineato ancora la sindaca - E' inoltre previsto un incremento degli stanziamenti, per un importo complessivo di circa 170mila euro, per manutenzioni, si tratta di manutenzioni straordinarie nei cimiteri, interventi negli impianti sportivi e nel nido Piccolo Mondo e per l'acquisto di arredi e attrezzature per scuole primarie e secondarie di primo grado". Previsti inoltre, fra l'altro, l'integrazione degli stanziamenti relativi a messa in sicurezza del Torrente Orme primo stralcio per adeguamento prezzi (507.466,93 euro), finanziati con contributo regionale e lo spostamento dall’anno 2025 all’anno 2023 dello stanziamento di 2.200.000 euro per messa in sicurezza del Torrente Orme secondo stralcio, finanziato con fondi PNRR 'Medie Opere - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni'.

Complessivamente con le variazioni approvate si è proceduto all'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione risultante da rendiconto 2022 per un importo complessivo di circa 737mila euro.

Da segnalare che, in apertura della seduta, su proposta del presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi, l’assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, recentemente scomparso. “Un momento di ricordo doveroso - ha sottolineato Mantellassi - di un uomo delle istituzioni, una figura protagonista della politica soprattutto della Prima Repubblica, primo presidente della Repubblica a ricoprire con generosità questo ruolo per due volte”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa