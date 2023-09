Il Consiglio regionale omaggia Giacomo Maccheroni, eletto presidente 40 anni fa

Anniversario importante per il Consiglio regionale della Toscana, poiché nel mese di ottobre saranno 40anni dall’elezione a presidente di Giacomo Maccheroni. Per celebrare questa ricorrenza oggi, 29 settembre, nella sede del Comune di Pontedera (palazzo Stefanelli), il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo ha consegnato al suo predecessore una copia della delibera di elezione votata dall’Aula del Consiglio regionale nell’ottobre del 1983. Maccheroni ha ricambiato regalando al presidente Mazzeo una copia del libro che ripercorre la sua attività politica con tanti anni dedicati alla sua città natale, Pontedera, di cui è stato sindaco anche nell’anno difficile dell’alluvione, nel 1966.

"La storia di Giacomo Maccheroni – ha ricordato il presidente Mazzeo - è fatta di radici profonde in una comunità che continua a guardare avanti partendo dall'impegno politico rivolto ai più giovani e alle persone, sempre pronto all'ascolto. È stato questo l'impegno di Giacomo Maccheroni come presidente del Consiglio regionale e oggi ho voluto consegnargli la delibera della sua elezione. Un ricordo, ma anche un modo per guardare avanti. La politica è mettersi a disposizione degli altri, la politica è servizio e in questa logica c'è un filo rosso che lega l'impegno di tutti noi e anche di chi, in un futuro, avrà l'onore di poter rappresentare, come è successo per Giacomo e come è successo per me, tutte le cittadine e i cittadini della Toscana".

"La cosa più semplice che mi viene da dire - le parole dell’87enne Giacomo Maccheroni - è un grande ringraziamento al presidente Mazzeo per questo dono davvero significativo e grazie per avere trovato tempo per me in mezzo a tanti impegni. Mi permetto solo un suggerimento: tenere sempre in primo piano i rapporti con le scuole e pensare costantemente ai giovani e alle nuove generazioni".

Per il sindaco di Pontedera Matteo Franconi: "Il gesto fatto da Mazzeo è un riconoscimento vero a chi in questi anni ha dedicato passione, tempo e forza alla politica. Politica della democrazia, dei diritti e dei valori a cui tutti noi ogni giorno ci ispiriamo. Dedicare tempo e passione alla propria città non ha mai limite e ancora oggi Maccheroni continua a essere una persona che ci dà stimoli su tante cose e cerca sempre di tenere alto il nome di Pontedera".

Nell'occasione è stato proiettato un video realizzato dall’Archivio storico del Consiglio regionale che documenta la visita del presidente Maccheroni, con una delegazione cinese, all'interno degli stabilimenti Piaggio.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana e Comune di Pontedera - Uffici stampa