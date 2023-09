Il Pci si ripresenterà alle elezioni a Cerreto Guidi: "Amministrazione ci discrimina"

Ormai da troppo tempo l'amministrazione comunale di Cerreto Guidi e la Sindaca Simona Rossetti hanno mantenuto in diverse occasioni nei confronti dell'opposizione e in special modo del gruppo consiliare del Partito Comunista Italiano una condotta da noi ritenuta omissiva e di non rispetto del nostro ruolo istituzionale.

Da circa metà mandato la conferenza dei capigruppo è stata convocata in modo saltuario e non corrispondente alle sedute del Consiglio comunale.

All'interrogazione protocollata l'8 luglio 2022 (n. 15584) in cui si chiedeva risposta scritta, non si è mai dato adempimento nemmeno a seguito della richiesta di trascrizione della risposta orale, protocollata in data 20 maggio 2023, con numero di protocollo 0009928/23.

Benché sia stata votata favorevolmente in Consiglio comunale la data del 2 settembre come giorno da celebrare per la Liberazione di Cerreto Guidi dal Nazifascismo, quest'anno la celebrazione è slittata al 4 settembre senza idonea motivazione. Stiamo parlando di una ricorrenza civica fondamentale, che dovrebbe vedere il massimo impegno dell'Amministrazione per la sua riuscita qualitativa e di partecipazione.

Non è mai stata assegnata una stanza adibita a luogo di riunione e lavoro di ciascun gruppo consiliare di minoranza che condividono una stanza comune. Ultimamente la condividono anche con la Segretaria comunale.

In data 29 giugno 2023 veniva protocollata con il n. 00138999/2023 una richiesta di accesso agli atti riguardante gli allagamenti della frazione di Stabbia, richiesta che a tutt'oggi rimane inevasa.

Su tutto ciò la Capogruppo Consiliare del PCI, Susanna Rovai, ha inviato un esposto al Prefetto di Firenze, chiedendogli di disporre gli opportuni accertamenti e che venga valutata, alla luce di quanto accertato, la sussistenza di eventuali profili e condotte contrarie alla legge.

Da circa due anni il Gruppo Consiliare del Partito Comunista Italiano ha chiesto all'Amministrazione Comunale l'intitolazione di una Piazza (Umberto I) o comunque di una sede pubblica a Nada Parri, partigiana e prima Sindaca donna di Cerreto Guidi. Vogliamo stigmatizzare il fatto di non aver ricevuto un riscontro fattivo a questa richiesta. Abbiamo quindi deciso di avviare una raccolta di firme fra i cittadini di Cerreto Guidi perché questa nostra illustre concittadina abbia il riconoscimento che merita.

Il Partito Comunista Italiano di Cerreto Guidi si presenterà alle Elezioni Comunali del 2024, con il proprio simbolo: falce, martello, stella, bandiera rossa e tricolore. Il simbolo della pace, del lavoro, dell'attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza e della transizione verso una società socialista.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO - Sezione Empolese Valdelsa