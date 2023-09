Impianto a biogas in località San Donato, il sindaco: "Autorizzazione sospesa. Il Comune ha chiesto controlli"

Il 25 settembre al circolo Arci di San Donato di Santa Maria a Monte, si è tenuta un'assemblea aperta a tutti i cittadini, per dare aggiornamenti da parte dell'amministrazione comunale sul procedimento relativo all'impianto a biogas in località San Donato.

“Siamo sempre stati contrari a questo impianto, che purtroppo dal 2013 ci siamo trovati sul territorio – ha detto il sindaco Manuela Del Grande in apertura dell’incontro –. Quello che abbiamo cercato di fare è tutelare al meglio la salute dei cittadini, e per questo ci siamo opposti già all'interno del procedimento della conferenza dei servizi.

Di fronte all' opposizione del Comune, la Presidenza del Consiglio ha accolto la richiesta dell'Ente di riesaminare il tutto, convocando la Regione e gli altri enti, Asl e Arpat in primis, giungendo alla conclusione che le istanze presentate dovessero essere prese in considerazione in vista di un accordo da trovare. Accordo che non significa compromesso, ma trovare soluzioni concrete a beneficio dei cittadini per ridurre al minimo il disagio, che l'impianto a biogas produce a tutta la cittadinanza, ha dichiarato il Sindaco Manuela Del Grande. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sollecitando tutti a trovare un accordo ha permesso al Comune di avanzare delle richieste: l’installazione di una stazione elettronica in grado di misurare in continuo questi odori, collegata con la polizia municipale, oltre ad un controllo, sempre elettronico, del traffico veicolare”.

Occorre inoltre ricordare che, che questi tipi di autorizzazioni sono di competenza regionale e non comunale, perché concernono l’energia e la gestione di scarti di lavorazione.

Inoltre preme far presente al gruppo di opposizione Viviamo Santa Maria a Monte, che l’autorizzazione ad oggi è sospesa, e ciò significa che il ricorso al Tar sia ancora possibile. Ma non è stata la strada che, questa Amministrazione ha voluto fino ad oggi percorrere, poiché a questa maggioranza non interessano i proclami politici, ma il bene e la salute dei cittadini. Con la sospensione dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale ha potuto avanzare delle richieste: l’installazione di una stazione elettronica in grado di misurare in continuo questi odori, collegata con la polizia municipale, oltre ad un controllo, sempre elettronico, del traffico veicolare, che andranno a migliorare il benessere dei cittadini e avere dei risultati concreti sulla salute delle persone, ha concluso il Sindaco Manuela Del Grande.