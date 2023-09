La Polizia di Stato celebra il santo Patrono San Michele Arcangelo nel quartiere delle Piagge

La Polizia di Stato ha celebrato oggi il santo Patrono San Michele Arcangelo presso il complesso di San Michele degli Scalzi nel quartiere delle Piagge. Questo evento è stato parte della quarta edizione della Festa degli Scalzi, che ha compreso varie iniziative legate alla chiesa e all'ex convento adiacente.

Nella basilica romanica, l'Arcivescovo di Pisa, mons. Giovanni Paolo Benotto, ha officiato una messa speciale, alla quale hanno partecipato il parroco don Lorenzo Bianchi, il cappellano della Polizia di Stato don Tiziano Minnucci, il Questore, il Prefetto e altre autorità locali. C'erano anche numerosi poliziotti in servizio e in congedo presenti all'evento.

Durante la messa, è stata cantata la "preghiera del Poliziotto" dall'Agente Marica Fortugno, in servizio alla Squadra Volanti della Questura. Dopo la messa, i partecipanti si sono spostati nel chiostro dell'ex convento degli Scalzi, dove è stato organizzato un family day aperto alle famiglie dei poliziotti, alle autorità e alla cittadinanza, grazie alla collaborazione del comune di Pisa e del comitato delle Piagge.

Le scolaresche della scuola primaria "Giovanni Parmini" hanno visitato gli stand allestiti sotto le arcate del chiostro, dove erano presenti rappresentanze della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia di Frontiera e della Polizia Postale e delle Comunicazioni. I bambini hanno ricevuto gadget istituzionali e una merenda.

Durante l'evento, il Questore Sebastiano Salvo ha consegnato medaglie di commiato inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a poliziotti recentemente in quiescenza nella provincia di Pisa. Inoltre, è stato conferito il distintivo d'onore e l'attestato di iscrizione al "ruolo d'onore" della Polizia di Stato al Vice Ispettore Clemente Iannucci, ferito in servizio nel 2011 mentre interveniva in un tentativo di rapina.

L'evento si è concluso con un rinfresco e un brindisi collettivo nella Sala Capitolare dell'ex convento degli Scalzi, ed è stato molto partecipato dalla comunità della Polizia di Stato.