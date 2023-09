Malore per un macchinista sulla Siena-Empoli, illesi i 35 passeggeri del treno

Intorno alle ore 20.40 di ieri i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti per soccorrere il macchinista di un convoglio ferroviario colpito da malore sulla tratta Siena - Empoli, a circa un km dalla stazione di Castellina Scalo. Lo stesso veniva stabilizzato e trasportato insieme al personale medico su altro convoglio fatto giungere sul posto per il rimorchio fino alla stazione di Castellina. Nessuna conseguenza per i 35 passeggeri che si trovavano a bordo del treno. Sul posto personale RFI e Carabinieri competenti per territorio.