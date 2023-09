Nonlobuttovia, il programma di ottobre 2023

Un ottobre di appuntamenti da non perdere con l'obiettivo di dare nuova vita a capi di abbigliamento, accessori, arredi e oggettistica di seconda mano ma in buono stato. Continuano anche in autunno le aperture dei punti Nonlobuttovia Mobili e Nonlobuttovia Avane, pronti ad accogliere curiosi e persone in cerca di oggetti usati ai quali concedere una nuova vita.

Per quanto riguarda il punto Nonlobuttovia Avane (a La Vela Margherita Hack, via Magolo 32), dopo è possibile trovare oggettistica per la casa, vestiario e molto altro, porte aperte domenica 8 ottobre 2023 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Per quanto invece riguarda il punto Nonlobuttovia Mobili (Palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato), dove è possibile trovare mobili ed elementi di arredo, le aperture sono in programma domenica 1, giovedì 12, domenica 15 e giovedì 26 ottobre, dalle 10 alle 12.30.