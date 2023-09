Omicidio a Castelfiorentino, la segretaria del PD Schlein: "Siamo vicini alla città contro la violenza di genere"

Anche Elly Schlein, segretaria del Pd, ha commentato la morte di Klodiana Vefa, la 37enne uccisa ieri con un'arma da fuoco in strada a Castelfiorentino. "Siamo al loro fianco, idealmente siamo accanto a loro contro la violenza di genere in ogni sua forma", ha detto la Schlein a proposito della fiaccolata prevista per stasera a Castelfiorentino aprendo il suo intervento all'incontro coi sindaci progressisti europei al Teatro Niccolini di Firenze.

"Siamo qui accanto al sindaco di Istanbul - ha detto - che è la città dove è stata siglata la convenzione internazionale contro la violenza di genere che ancora deve essere pienamente attuata, deve essere ancora ratificata da tutti i paesi. Non vogliamo più vedere il pregiudizio sessista che colpisce il corpo delle donne e delle ragazze, serve un grande lavoro culturale che parte dall'educazione alle differenze, dentro le scuole".