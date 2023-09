Omicidio Klodiana, indetta fiaccolata a Castelfiorentino. Sarà lutto cittadino

La comunità di Castelfiorentino reagisce al violento delitto di ieri, dove la 36enne Klodiana Vefa è morta uccisa fuori dalla sua abitazione a colpi di pistola. Tutto fa pensare al femminicidio per mano del marito Alfred Vefa, attualmente ricercato.

Il sindaco di Castelfiorentino ha indetto per questa sera una fiaccolata, a cui sono invitati i cittadini le associazioni di zona, per una "presa di posizione collettiva contro questo terribile, barbaro fenomeno e per ricordare Klodiana con il nostro affetto".

La vittima era ben inserita nel territorio castellano, dove si era fatta una famiglia e dove purtroppo lascia due figli adolescenti.

La città di Castelfiorentino inoltre proclamerà il lutto cittadino con due giorni nei quali le bandiere fuori dagli edifici pubblici saranno issate a mezz'asta, le manifestazioni pubbliche saranno annullate e nelle scuole verrà chiesto agli studenti di riflettere sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio.