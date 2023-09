In pensione Silvia Basilicata, storica cuoca del Centro cottura di San Miniato

Dal 1 agosto è andata in pensione una figura di riferimento del Centro cottura comunale: Silvia Basilicata, storica cuoca, da ben 23 anni dipendente dell’Ente. Originaria di Caserta ma residente a Le Capanne, nel comune di Montopoli, fu tra coloro che inaugurarono le cucine comunali di Ponte a Egola, per lei una seconda casa. "Silvia ha ricoperto una mansione delicata e molto importante, occupandosi di preparare i pasti per i 1.600 utenti giornalieri della mensa scolastica, il più grande ristorante del territorio - dichiara il sindaco Simone Giglioli che l'ha voluta salutare e ringraziare ricevendola in Palazzo Comunale, insieme al dirigente dei Servizi alla persona, Paolo Togninelli, e alla responsabile dei servizi scolastici, Barbara Pagni -. L'ha fatto sempre con grande amore e dedizione, caratteristiche che, nel tempo, si sono viste e hanno portato ottimi riscontri sul funzionamento di uno dei servizi più importanti che il nostro Comune offre alla cittadinanza. Adesso che ha concluso il suo percorso lavorativo, desidero rivolgerle un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della nostra comunità e augurarle, da parte di tutta l’amministrazione comunale, un buon proseguimento per questa nuova fase della sua vita”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa