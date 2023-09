Perde controllo della moto e finisce su auto in sosta: aveva assunto sostanze stupefacenti. Denunciato

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato una persona per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. La persona stava guidando una moto quando ha perso il controllo del veicolo e ha urtato due veicoli parcheggiati sulla strada. Successivamente, è stata trasportata in pronto soccorso all'Ospedale 'Cisanello' di Pisa.

I carabinieri sono intervenuti sulla scena e, dopo aver effettuato gli opportuni rilievi, hanno richiesto alla struttura sanitaria di condurre esami tossicologici sul conducente della motocicletta per determinare se fosse sotto l'influenza di alcol o stupefacenti. I risultati hanno confermato l'assunzione di sostanze. Inoltre, oltre alla denuncia in stato di libertà, è stata ritirata la patente di guida e la motocicletta è stata sequestrata per eventuali futuri provvedimenti di confisca, in quanto di proprietà del trasgressore.