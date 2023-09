"Rapina a mano armata al supermercato", segnala la Lega Firenze al Q4

“Ieri verso l'ora di chiusura è avvenuta una rapina a mano armata alla PAM di via Andrea da Pontedera. Notizia segnalata dai residenti e confermata dalla stessa PAM. Il rapinatore ha portato via sembra parte dell'incasso. Le Forze dell'ordine sono intervenute immediatamente. L'escalation di degrado, furti e violenza nel quartiere 4, che denunciammo dallo scorso Giugno con un apposito “Flash mob” in pzza Isolotto, prosegue senza sosta pericolosamente con fatti di cronaca più o meno gravi ma comunque dannosi della quiete e della serenità dei cittadini di Isolotto-Legnaia. In questo scenario regna l'assoluto silenzio della presidenza del Quartiere 4 guidata da Mirko Dormentoni e dell'Assessore alla sicurezza urbana, Benedetta Albanese.”

“Come Lega chiediamo da tempo una presenza capillare della Polizia Municipale sul territorio quale deterrente verso la microcriminalità, visto che quando l'Assessore vuole determinati blitz li fa eccome puntualmente! Inoltre ribadiamo l'urgenza di integrare il servizio di vigilanza del territorio non con i cosiddetti “steward”, ma con una apposita convenzione comunale con gli Istituti di Vigilanza Privata in grado come accaduto in altri comuni Italiani (Pisa, Rimini) di essere di supporto concreto contro determinati atti criminosi. Occorre un accordo fra Comune- Categorie dei Commercianti e Istituti di vigilanza. Non si può impedire rapine o contrastare spaccio e furti di persone “armate” con la sola parola o buona volontà! Serve un'azione forte, coordinata, per la legalità, senza la paura di perdere consenso a sinistra perchè si intende e vuole reprimere il crimine.”

Il Segretario Lega Firenze, Barbara Nannucci e il Capogruppo al Quartiere 4 Lega, Davide Bisconti