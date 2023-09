Rems Empoli, in 150 alla cena di beneficenza per supportare i progetti

Sono stati 150 gli ospiti che hanno preso parte alla cena di beneficenza per i progetti rems al parco di Serravale. È stata un grande successo la serata organizzata dalla cooperativa SintesiMinerva che ha voluto accendere l’attenzione sul tema dell intgrazione dei pazienti residente nella REMS. Molte le personalità della città presenti tra cui la sindaca Brenda Barnini, il consiliere regionale Enrico Sostegni e Laura Rimi consigliera per le Pari Opportunità. Nutrita e partecipata la rappresentanza della REMS con il direttore Franco Scarpa, la dottoressa Claudia Montanelli e gli educatori. Presenti anche un piccolo e rappresentantivo gruppo di pazienti che da qualche tempo lavorano nei progetti di agricoltura gestiti dalla cooperativa.

Emozionante è stato il loro grazie ai presenti, sentito e sincero. "Sono occasioni importanti per la citta" ha detto la presidente Cristina Dragonetti, "in quanto valorizzano il lavoro sociale volto a creare opportunità concrete di reinserimento ed integrazione. Azioni di salute in senso ampio per la comuntà intera".