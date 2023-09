Sacchi a pelo a Palazzo Vecchio: nuova data per "Notte al Museo"

Anche quest’anno la Notte al Museo – organizzata a maggio, durante l’edizione 2023 di Firenze dei Bambini, e replicata a giugno - è stato un successo, e le richieste sono state molte più dei posti che è stato possibile offrire alle famiglie, registrando il tutto esaurito in pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni.

Per questo il Comune di Firenze e MUS.E hanno deciso di mettere in calendario un’ulteriore data, la sera di venerdì 6 ottobre, all’inizio dell’autunno, per dare una chance in più alle famiglie desiderose di prendere parte a questa straordinaria esperienza. L’iniziativa, gratuita e fino a esaurimento dei posti disponibili, è aperta a 40 coppie formate da un bambino con più di 6 anni d’età accompagnato da un adulto.

L’esperienza by night tra le sale monumentali e gli spazi suggestivi del Palazzo si suddivide in una prima parte durante la quale bambini e genitori svolgono un’attività lungo il percorso museale, eccezionalmente riservato a loro, per poi ritrovarsi tutti nel Salone dei Cinquecento dove viene trascorsa la notte tra sacchi a pelo e giacigli approntati dai partecipanti, sotto "il cielo dorato" dell’ambiente più famoso del palazzo della Signoria.

Le prenotazioni per la Notte al Museo di venerdì 6 ottobre sono aperte da lunedì 2 ottobre alle ore 10.00, fino a esaurimento posti al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/727344175007?aff=oddtdtcreator

Fonte: Ufficio stampa