Sanità, volantinaggio-presidio associazioni al mercato delle Cure a Firenze

“La via maestra, insieme per la Costituzione”: è questo il titolo, scelto da più di cento associazioni e realtà della società civile, per la grande manifestazione nazionale che si terrà il prossimo 7 ottobre a Roma. A Firenze, attorno allo slogan “Nessuno si salva da solo”, è nato un apposito comitato promotore con oltre 20 soggetti, tra organizzazioni e associazioni: ne fanno parte Acli, Anpi, Arci, Arcigay, Proteo Fare Sapere, Auser, Cgil, Cittadinanzattiva, Cospe, Emergency, Europe for Peace, Federconsumatori, Salute diritto fondamentale, Greenpeace, Legambiente, Libera, Libertà e Giustizia, Sunia, Udu, Uisp, Wwf.

Il 7 ottobre si sfilerà per le strade della Capitale (concentramento cortei in piazza Repubblica e nel piazzale dei Partigiani alle 13, arrivo in piazza San Giovanni, interventi dal palco dalle 15:15, conclusioni di Maurizio Landini alle 17:15) per il lavoro e contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro ogni guerra e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e l’istruzione pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

Il comitato fiorentino della manifestazione ha lanciato una campagna di iniziative in 6 luoghi di Firenze, “Piazze tematiche”, 6 occasioni per fare volantinaggi e presìdi e per approfondire con la cittadinanza le battaglie della mobilitazione (democrazia, lavoro, salute, diritti, istruzione, pace): si è partiti ieri con l’iniziativa on air, dedicata al tema della “Democrazia”, su Novaradio; stasera il tema sarà il “Lavoro” alle 19 in piazza Sant’Ambrogio con interventi di lavoratrici e lavoratori precari e sottopagati; domani sabato 30 settembre dalle 9:30 sotto la loggia al mercato in piazza delle Cure iniziativa dedicata alla “Salute”, con operatori del settore e associazioni (incontro stampa alle 11); lunedì 2 ottobre appuntamento alle 11:00 presso le case popolari in via Liguria alle Piagge (tema, “Diritti”) con inquilini e associazioni e alle 14:00 all’Università (polo di Novoli), tema “Istruzione”, con studentesse, studenti e docenti; martedì 3 ottobre dalle 17:30 in piazza Duomo, lato Regione, il tema è la “Pace” con le reti pacifiste. Tra Firenze e provincia sono stati organizzati, per andare a Roma il 7 ottobre alla manifestazione, decine di pullman e un treno speciale: contattando le organizzazioni del Comitato promotore è possibile prenotare un posto.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze