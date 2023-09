Scuole, il Checchi di Fucecchio si apre alle famiglie

Pomeriggio di condivisione ieri presso il Liceo Checchi di Fucecchio dove è stato organizzata un'apertura della scuola alle famiglie per illustrare ai numerosi presenti in cosa consiste il nuovo modello DADA (Didattica Ambienti Di Apprendimento), i vantaggi dimostrati dalle neuroscienze, lo stato attuale della realizzazione del progetto finanziato con i fondi del PNRR Class, le prossime tappe.

Sono intervenuti all'evento il sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaca Emma Donnini, la vicepresidente del Consiglio di Istituto Carla Paoli.

Feedback positivo degli studenti che hanno raccontato l'esperienza di queste prime settimane di lezione.

Larga partecipazione da parte dei docenti e del personale della scuola.

A conclusione dell'incontro il gruppo Accoglienza dell'istituto ha guidato i partecipanti in una visita presso le nuove aule laboratorio e gli altri spazi della scuola compresa la meravigliosa cupola geodetica installata nel giardino esterno.

Un omaggio è stato dedicato al pittore Arturo Checchi che da' il nome alla scuola con la scelta dei suoi dipinti a identificare l'aula di disegno e storia dell'arte. Un'occasione anche per raccontare i numerosi progetti presenti nell'offerta formativa dell' istituto, un bel momento di incontro scuola e famiglia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa