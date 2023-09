Shalom nel Carcere di San Gimignano per un evento di sport e solidarietà

In attesa della Partita "Metti in campo il cuore" con la Nazionale Italiana Cantanti prevista allo stadio Castellani Computer Gross Arena di Empoli il prossimo 18 Novembre, la squadra di Shalom - Campioni del cuore, parteciperà a un quadrangolare che si svolgerà all'interno della Casa di reclusione di San Gimignano.

L'iniziativa non è isolata, ma si aggiunge agli eventi sportivi e di solidarietà fatti negli anni con il Carcere di Volterra, che adesso si estendono a quello di San Gimignano.

" Mi preme ringraziare in primis - dichiara don Andrea Cristiani fondatore di Shalom - Maria Grazia Giampiccolo direttrice del carcere di Volterra e di San Gimignano che ci permette di toccare con mano la realtà del carcere entrando in contatto diretto con gli ospiti. E' per noi e speriamo anche per loro un momento di alta umanizzazione che rende più nobile uno sport come il calcio talvolta al centro di tante polemiche, ma che in questo caso diviene uno stupendo mezzo di fratellanza, di incontro e di condivisione"

Il quadrangolare si giocherà nel pomeriggio di lunedì 2 Ottobre nel campo sportivo della Casa di reclusione. Oltre alla squadra di Shalom, di cui fanno parte anche 4 glorie viola, ci sarà la squadra del polo universitario che ha vinto il torneo del carcere, la squadra degli avvocati di Siena e la squadra della Polizia penitenziaria.

Fonte: Movimento Shalom onlus