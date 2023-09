Si allontana da Careggi e scompare: ricerche per un 66enne

Continuano senza sosta le ricerche del signor Pjeter Rakaj di 66 anni, residente a Sesto Fiorentino e allontanatasi dal pronto soccorso dell’Ospedale di Careggi nel corso della mattinata del 27 settembre.

Alla luce del Piano per la ricerca delle persone scomparse, le Forze di polizia, i Vigili del Fuoco e le squadre del volontariato di Protezione Civile del Comune di Firenze stanno conducendo mirate ricerche anche con l’ausilio di cani molecolari.

Secondo quanto riferito dal responsabile dell’unità di ricerche, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato verificato che lo scomparso, ha percorso a piedi dall’ospedale di Careggi il tracciato della linea tramviaria T1, attraversando via Mariti/viale Redi e imboccando il tracciato della linea T2 di via di Novoli, giungendo poi nei pressi della fermata Guidoni intorno alle ore 15:00 del 27 settembre e proseguendo su viale Guidoni in direzione autostrada/aeroporto.

La persona, affetta da problemi di salute e che necessita di terapie salvavita, al momento della scomparsa indossava una maglietta nera e dei jeans.

Per qualsiasi segnalazione utile si invita a contattare il Numero Unico di Emergenza 112.