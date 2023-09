Il superstite Camillo Superbi ricorda la Strage del Duomo: accolto a San Miniato

Camillo Superbi , classe 1929, nell'estate del 1944 era a San Miniato, sfollato dalla sua Firenze assediata dai bombardamenti. "Ero venuto con mia mamma e le mie sorelle per sfuggire ai cannoneggiamenti; dapprima andammo ad abitare in una abitazione in Piazza Buonaparte e successivamente in via Maioli, nella casa di donna Briccola" . I ricordi di quei mesi nella città della Rocca sono molto nitidi, come sono vivi i ricordi delle strade e dei monumenti cittadini che ancora oggi si trovano nel centro storico. "Qualche giorno dopo la consegna della cittadinanza onoraria alle vittime della strage del Duomo, i figli di Camillo, Stefano e Francesca, ci hanno contattati dicendo che il padre era in Duomo quel 22 luglio 1944 e che aveva ricordi vividi di quella giornata tremenda, ricordi che voleva condividere con noi - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore Loredano Arzilli -. Lo abbiamo quindi invitato a venire a trovarci, per mostrargli il nostro Museo della Memoria e ascoltare il suo vissuto" . Ad accoglierlo, oltre agli amministratori, anche le operatrici di Coopculture che lo hanno accompagnato nella visita guidata del MuMe e le memorie storiche del passaggio della guerra a San Miniato, Beppe Chelli e Giorgio Morelli , che hanno voluto ascoltare il suo racconto e condividere con lui i loro ricordi.

"La mattina del 22 luglio i tedeschi sono venuti a chiamarci nella casa di donna Briccola in via Maioli, dove stavamo, e ci hanno detto che dovevamo andare in Duomo - racconta Superbi -. Abbiamo raccolto un po' di vettovaglie, del cibo e qualche indumento, con l'idea di dover stare su almeno per tutto il giorno, e ci siamo incamminati verso la piazza del Duomo. Quando siamo arrivati su, ci hanno fatto entrare nella Cattedrale e subito siamo andati verso l'altare maggiore; ad un certo punto, però, i soldati ci hanno detto di uscire tutti di nuovo in piazza, non so il perché, e, dopo qualche tempo, ci hanno fatto rientrare. A quel punto c'erano troppe persone davanti l'altare maggiore, così con mia madre e le mie sorelle ci siamo sistemati in fondo alla chiesa, sulla destra. Sentivamo i fischi delle bombe che passavano sopra al Duomo, quando ad un certo punto abbiamo sentito un grande boato, le urla delle persone terrorizzato e tanta polvere, e in un attimo intorno a noi c'erano feriti, morti, persone che scappavano, non si capiva nulla. Mia madre ci ha preso per un braccio e ci ha portato subito fuori, siamo stati tra i primi ad uscire perché eravamo in fondo alla Cattedrale. A quel punto in piazza scoppiò il caos e noi ci rifugiammo all'interno del Palazzo Vescovile di fronte al Duomo". Dopo la guerra Camillo tornò subito a Firenze, insieme alla madre e alle sorelle, ma non ha mai dimenticato quegli attimi e molti degli amici che si era fatto vivendo a San Miniato, alcuni erano rimasti feriti, mentre altri, purtroppo, erano morti nello scoppio.