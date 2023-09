Tariffa corrispettiva in arrivo anche a Montespertoli, 7mila utenze coinvolte

La tariffa corrispettiva arriva anche nel comune di Montespertoli. La novità è attesa per l’inizio del 2024, ma nel frattempo è già iniziata la marcia di avvicinamento alla nuova tariffa basata su una diversa ‘filosofia’ rispetto a quella dell’attuale Tari. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della corrispettiva (che a partire dal gennaio del 2023 è già stata introdotta in 13 Comuni dell’Ato Toscana Centro) implicherà una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti. La nuova tariffa, in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari, verifica i comportamenti virtuosi degli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Che cosa cambierà concretamente dal primo gennaio per le oltre 7.000 utenze coinvolte sul territorio comunale? Prima di tutto, per consentire di effettuare una corretta misurazione della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, a tutti gli utenti verranno consegnati nuovi contenitori e sacchi per la raccolta differenziata domestica, dotati anche di strumenti adesivi di lettura (TAG). Contestualmente verranno ritirati tutti i vecchi kit, anche se sarà possibile conservare il proprio contenitore degli imballaggi per comodità.

Vista la necessità di consolidare il processo virtuoso che riguarda il territorio comunale, dove finora sono state raggiunte percentuali di raccolta differenziata pari all’84% circa, una novità importante riguarderà anche il conferimento del vetro.

Con l’obiettivo di migliorare la qualità del materiale avviato a riciclo e recupero, a partire dal primo gennaio del 2024 sarà, infatti, necessario separare il vetro dagli altri imballaggi (plastica, metalli, tetrapak e polistirolo) perché la contaminazione degli altri imballaggi con il vetro incide negativamente sulla qualità del riciclo e, di conseguenza, della raccolta differenziata.

Il vetro dovrà, dunque, essere conferito direttamente dagli utenti nelle nuove campane posizionate sul territorio oppure in apposite postazioni presidiate (Ecotappe). Nelle Ecotappe, anche per offrire maggiori servizi ai cittadini, si potranno conferire – differenziando - anche piccoli rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), come telefonini, radio, sveglie di dimensioni inferiori a 25 centimetri, ma anche pile esauste, toner e cartucce per stampanti, farmaci scaduti, bombolette spray e gli oli esausti vegetali. Tutti gli altri imballaggi che non sono in vetro, invece, continueranno a essere conferiti davanti al proprio domicilio, utilizzando nuovi sacchi azzurri, secondo le scadenze indicate dal nuovo calendario dei ritiri che entrerà in vigore a partire dall’inizio del 2024, e di cui sarà data comunicazione.

Considerata l'assoluta novità del sistema legato alla tariffa corrispettiva Alia Servizi Ambientali SpA, in accordo con l’amministrazione comunale di Montespertoli, sta predisponendo una specifica e mirata attività di comunicazione che prevede anche il coinvolgimento diretto della cittadinanza a partire già dal mese di ottobre. L’obiettivo è quello di essere di aiuto agli utenti nel cambio di abitudini e nell’approccio al nuovo sistema, che sarà comunicato alla cittadinanza anche con l'invio di una lettera al proprio domicilio.

Gli incontri pubblici sul territorio, alla presenza di tecnici Alia e di rappresentanti dell’amministrazione comunale, si svolgeranno secondo il calendario che segue:

- sabato 7 Ottobre ore 10 - Montespertoli, Sala Consiliare, in piazza del Popolo, 1

- giovedì 12 Ottobre ore 18.30 - Fornacette (Locali Comunali) via Certaldese 85

- giovedì 12 Ottobre ore 21.30 - Ortimino (Circolo ARCI) Via Ortimino 92

- martedì 17 Ottobre ore 18.30 - Anselmo (Circolo ARCI) piazza Ninni Cassarà

- martedì 17 Ottobre ore 21.30 - Montagnana (Circolo ARCI) Via Volterrana Nord 166

- mercoledì 25 Ottobre ore 18.30 - Martignana (Circolo ARCI) Via della Torraccia 2

- mercoledì 25 Ottobre ore 21.30 - San Quirico (Circolo ARCI) Via Romita, 95

Inoltre, dall’11 al 31 ottobre sarà attivo uno sportello straordinario di Alia presso “I Lecci” (via Lucardese 74), aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00 e il sabato dalle 08.30 alle 13. Successivamente, a partire dal 4 novembre, sarà sempre possibile ricevere il kit e ogni informazione utile rivolgendosi all’Infopoint che si trova presso il Cantiere comunale, in Via Montelupo, 25/27, in orario di apertura (sabato 8-12.30).

Per ulteriori informazioni, richieste e segnalazioni è sempre possibile contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile) oppure utilizzare Aliapp, attivabile anche dal portale dell’azienda, www.aliaserviziambientali.it.

Fonte: Alia Servizi Ambientali