Tredici anni di Angeli del Bello, CamminPulendo per il quartiere San Donato di Firenze

Persone normali, di ogni età, accomunate da un’energia ed un dinamismo fuori dal comune innamorate della propria città: questo sono gli Angeli del Bello, la Fondazione fiorentina pronta a festeggiare un nuovo compleanno insieme alla città.

Sono 13, infatti, gli anni di impegno sul territorio nella cura della bellezza delle città, nella promozione della riscoperta del senso civico, e nell’educazione delle giovani generazioni.

Per festeggiare questo importante traguardo della Onlus che dal 2010 conta 3.500 iscritti, l’appuntamento è per domani, sabato 30 settembre, al Quartiere San Donato, dalle ore 15.00, con un ricco programma di attività e festeggiamenti.

Come ormai consueto, nel parco di San Donato con entrata da via di Novoli, fino alle 17.00 avrà luogo un “CamminPulendo” di dantesca memoria, che vedrà impegnati, partecipanti e volontari, in operazioni di pulizia dei laghetti e messa a dimora di nuove piante, gentilmente donate da Biagiotti Floricoltura. Nella stessa fascia oraria sarà possibile, anche, fare prove gratuite di Nordic Walking insieme a Nordic Walking Toscana, una staffetta per ragazzi a cura di Centro Zen (Corri per la Salute) e per i più piccoli ascoltare letture nel verde, con il progetto “Racconti Sotto la Tenda a cura di Centrale dell'Arte.

Il programma, a seguire, prevede nuovi appuntamenti nella piazzetta di San Donato, dove facendo merenda offerta da Mukki, sarà possibile assistere alla presentazione del libro “C’era una volta un rione a Firenze” di Fabrizio Borghini – una raccolta di storie di infanzia e adolescenza di fiorentini a Firenze - ed alle 18.00 la festa si conclude con brindisi e concerto dei ragazzi della Banda “La Polverosa” dell’Istituto Comprensivo “Verdi” di Firenze.

La Fondazione è nata nel 2010 per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni e all’educazione al civismo attraverso azioni concrete di volontariato urbano volte a migliorare il decoro e la bellezza di Firenze. Oggi conta oltre 3.500 volontari, fra privati, scuole, università per stranieri e associazioni orgogliosi delle bellezze del nostro paese e impegnati attivamente per migliorare le città attraverso la rigenerazione urbana, incoraggiare la riscoperta del senso civico, educare ed ispirare le generazioni future.

Con 240.000 ore di volontariato nei 13 anni di attività, 190 progetti realizzati da circa 300 volontari attivi ogni settimana operano suddivisi in gruppi non solo per ripulire dalle scritte vandaliche i muri dei palazzi fiorentini, ma anche per curare tabernacoli, giardini e spazi di verde pubblico.

"Grazie all'impegno degli Angeli, Firenze beneficia di una rara condizione di mitigazione delle scritte vandaliche – ha commentato il Presidente della Fondazione, Giorgio Moretti-. È un'opera continua e professionale che grazie all'impegno di volontari formati e restauratori specialisti, nel contesto del protocollo operativo con la Soprintendenza e con l'amministrazione comunale, fa di Firenze una città che ha imparato da molti anni a cooperare in modo estremamente efficace tra i vari soggetti con risultati straordinari".

Una comunità che, nel tempo, con la “bellezza del fare” ha coinvolto 15 città, toscane ed italiane, realizzando interventi a fianco di amministrazioni ed aziende. Per ogni informazione e dettaglio, per iscriversi e partecipare alle iniziative: www.angelidelbello.org

Fonte: Angeli del Bello