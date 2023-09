Use, inizia il campionato con il derby di Lucca

Ci siamo, la nuova Use Computer scende in campo per la prima giornata di campionato. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana, la squadra di Luca Valentino riceve la visita di Lucca, per il primo di tanti derby che caratterizzeranno questo campionato. Una sfida a cui i biancorossi si sono preparati al meglio ben consapevoli che, oltre al valore dell’avversario, la prima partita è sempre piena di insidie.



"Finalmente iniziamo questo nuovo campionato – spiega il tecnico grossetano - e lo facciamo proprio con la squadra che si è rivelata la più in forma del precampionato, ovvero Lucca. I nostri avversari, infatti, hanno vinto 6 partite su 6 compreso il torneo di Livorno, dimostrando grandi numeri in attacco oscillando sempre tra gli 80 e 90 punti come accaduto anche contro di noi in amichevole. Lucca ha un roster equilibrato che vede Tempestini, Trentin, Del Debbio, Barsanti e Burgalassi a dare qualità ed esperienza viste anche le presenze in categorie superiori affiancati ad altri giocatori di grande energia e fisicità come Simonetti, Lippi, Barbieri e Pierini".

"Sarà importantissimo – prosegue - imporre il nostro ritmo fin da subito limitando i contropiedi e il tiro da 3 punti di Lucca e portando così la gara sui binari a noi più congeniali. La squadra ha lavorato con grande intensità e determinazione anche per sopperire all'assenza importante di Petronella e non vede l'ora di scendere in campo a sudare per questa maglia e riabbracciare i nostri tifosi".