Vinci, 600 visitatori al giorno per la mostra 'Il disegno anatomico di Leonardo al tempo del Salvator Mundi'

Prorogata fino all'8 ottobre la mostra “Il disegno anatomico di Leonardo al tempo del Salvator Mundi” al Museo Leonardiano di Vinci (la cui chiusura era inizialmente prevista il 23 settembre). L'esposizione, inaugurata il 24 giugno, è stata visitata da una media di 600 persone al giorno, portando i visitatori totale del Museo, da gennaio a oggi, a 111.803 visitatori.

“La mostra ha avuto grande successo, confermando Vinci come luogo d'arte e di cultura” commenta la vicesindaca e assessore alla Cultura Sara Iallorenzi. “La volontà da parte dell'amministrazione di portare nella città del Genio due opere originali che raccontano il suo modo di lavorare è stata premiata dall'affluenza di pubblico. Grazie alle relazioni intraprese con enti e amministrazioni, siamo riusciti ad avere in prestito la 'Miologia di arti inferiori, tre gambe' di Leonardo, gesso rosso con contorni rafforzati a penna e inchiostro bruno su carta preparata in rosso, databile tra il 1506 e il 1508, proveniente dalla Veneranda Pinacoteca Ambrosiana di Milano, e 'Studio di una figuretta e di mezzo busto maschili e studio di gambe pure maschili' di Leonardo e bottega, in penna, inchiostro bruno e tracce di carboncino su carta, databile tra il 1510 e il 1513, di proprietà del Civico Gabinetto dei Disegni di Castello Sforzesco di Milano”

L'esposizione è a cura del professor Pietro C. Marani del Politecnico di Milano, con la collaborazione della dottoressa Roberta Barsanti del Museo Leonardiano e del professore Marco Gaiani dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

