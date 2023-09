A Lari iniziativa sul Cile a 50 anni dal golpe

Domenica 1 ottobre al circolo Arci di Lari (via Porta Fiorentina, 1) alle ore 17.45 si terrà l'iniziativa a ingresso libero "CILE: Dall'Utopia della libertà alla distopia liberista".

A 50 anni di distanza dal golpe in Cile voluto dalla C.I.A., Rodrigo Rivas, collaboratore di Allende e attivista da sempre, ci parlerà di cosa è successo in quegli anni e anche nei successivi, di una libertà mai ritrovata per il popolo cileno, fino ad arrivare ad una panoramica della situazione attuale. Quella libertà che la regolare elezione di Salvador Allende avrebbe garantito ma, con un golpe, è stato deciso di soffocare nel sangue questa svolta socialista, facendo sparire e uccidendo migliaia di persone e le speranze di un futuro migliore, più giusto, libero e democratico. Le violenze e le uccisioni continuarono anche negli anni seguenti sotto il regime di Pinochet, instauratosi grazie a questo golpe attuato da polizia nazionale ed esercito.

Rodrigo Rivas ne parlerà con Andrea Vento, membro del G.I.G.A - Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati, docente e studioso di geopolitica.

Purtroppo il Cile è solo uno dei tanti casi di ingerenze da parte degli Stati Uniti nelle dinamiche politiche di molti paesi in tutti questi anni, attuate poi con diverse metodologie a seconda di cosa ritenuto più opportuno, l'ultimo dei quali adesso in Ucraina e non solo.

A seguire, con un contributo a offerta, pastasciuttata e un piccolo antipasto accompagnati da acqua e vino.

Info al numero 3408737007

L'iniziativa e' organizzata dal circolo arci di Lari e dall'associazione politico-culturale "La Rossa" di Lari

Fonte: Ufficio Stampa