Auto e bici nel mirino a Prato: due denunciati

A seguito di denunce di furto presentate nel corso dell'ultima settimana a Prato, presso gli uffici del comando della polizia municipale, due uomini sono stati individuati come i responsabili. Nel primo caso si tratta di un cittadino di origine nigeriana, il quale in zona piazza Santa Maria delle Carceri aveva sfondato un finestrino di un’auto in sosta per impossessarsi di denaro e altri oggetti presenti all'interno. L’africano pochi giorni prima era già stato condotto al il carcere della Dogaia a causa dei suoi numerosi precedenti.

Il secondo furto invece è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Porta al Serraglio, dove un cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, ha messo a segno l'ennesimo furto di bicicletta. Il ladro è stato incastrato dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza.