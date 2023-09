Biblioteca, ecco 'Piantiamola!' al parco di Serravalle e le sferruzzanti al nuovo Punto soci e Bibliocoop

Un pomeriggio immersi nella bellezza del parco di Serravalle con letture e laboratorio a tema. Tutto pronto per “Piantiamola! Nuove gemme di letture nello scaffale verde per bambini e ragazzi”. Appuntamento da non perdere, lunedì 2 ottobre 2023, alle 16.30 per bambine e bambini a cura della biblioteca comunale Renato Fucini e Punto prestito della Biblioteca al Parco.



Martedì 3 ottobre 2023, alle 17, l’appuntamento è invece con la creatività del fatto a mano. Il gruppo delle sferruzzanti dispenserà consigli su lavori ai ferri e all’uncinetto al nuovo Punto soci e Bibliocoop, inaugurato da poco al Centro*Empoli.

Per partecipare all’incontro è possibile scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.



FOCUS - L’iniziativa “Piantiamola! Nuove gemme di letture nello scaffale verde per bambini e ragazzi” fa parte di ed è ispirata a un progetto dedicato alla valorizzazione della tutela ambientale, promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, in collaborazione con Regione Toscana, le Reti documentarie toscane e LiBeR, con il patrocinio di AIB Toscana. Ideato per dare seguito a quello già intrapreso, nel 2022, e rivolto alle biblioteche delle aree più decentrate del territorio regionale.



Per informazioni consultare il link https://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24480:lo-scaffale-verde-in-classe&catid=306&Itemid=107



Sempre dal 2 ottobre sarà disponibile in biblioteca anche uno scaffale verde con libri selezionati a tema.

