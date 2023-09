Cocaina e hashish in casa: coppia arrestata a Livorno

Nella notte tra il 28 e il 29 settembre scorso, i militari della Compagnia Carabinieri di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due stranieri conviventi, un 37enne tunisino e una 36enne romena, che sono stati trovati in possesso di un notevole quantitativo di cocaina, verosimilmente diretta all’illecito mercato di droga delle piazze livornesi.

Il 37enne, con precedenti specifici, era stato individuato in centro, nei pressi dell’ingresso di un palazzo incontrare e parlare con due connazionali. All’avvicinarsi dei militari, i tre hanno tentato inutilmente la fuga, venendo bloccati. Sebbene l’immediata perquisizione personale non avesse fatto emergere nulla di illegale, in considerazione delle circostanze del controllo, dell’atteggiamento sospetto dell’uomo, confermato dalla tentata fuga, nonché dei suoi precedenti, i carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

L'uomo ha provato a negare di abitare in zona, non avendo una residenza a Livorno ma, grazie ad un’approfondita conoscenza del territorio, i militari hanno individuato l’appartamento presso cui viveva insieme alle 36enne. La perquisizione dell’immobile ha permesso di rinvenire 365 grammi di cocaina occultati nella camera da letto.

Sebbene la donna abbia provato a negare di conoscere l’esistenza della sostanza, i carabinieri hanno contestato che il cassetto dove era occultata la droga era in uso ad entrambi e conteneva altresì parte del denaro. Altro denaro, per un totale di 8.630 euro in banconote di vario taglio, è stato rinvenuto in ulteriori due punti della camera da letto mentre in un altro ambiente della casa sono stati rinvenuti 53 grammi di hashish e tre bilancine elettroniche di precisione.