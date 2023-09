Controlli straordinari nel Fiorentino: 800 persone identificate, denunce per furto e droga

Le forze dell'ordine nella provincia di Firenze, coordinate dal Questore Maurizio Auriemma, continuano a condurre servizi straordinari per prevenire e contrastare i reati nel capoluogo toscano e nell'hinterland. Questi sforzi coinvolgono la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e l'Ispettorato del lavoro, che lavorano sinergicamente in varie aree della città.

Durante una settimana di operazioni, le forze di polizia hanno identificato oltre 800 persone, con il supporto di unità specializzate come la Polizia Ferroviaria, la Polizia Scientifica, il Reparto Prevenzione Crimine Toscana e le Unità cinofile. I cani antidroga hanno scoperto circa 100 grammi di droga, inclusi hashish e marijuana, nascosti nei giardini vicino a una fermata del tram e vicino a un istituto scolastico.

Data l'apertura delle scuole e delle università, la sicurezza degli studenti è stata una priorità, e sono stati istituiti servizi di vigilanza vicino alle sedi scolastiche.

Durante questi servizi, la polizia ha arrestato un 21enne georgiano in base a un mandato di custodia cautelare per un furto aggravato. Inoltre, un 18enne tunisino è stato denunciato per ricettazione mentre si trovava su un motorino rubato. Un cittadino albanese di 27 anni è stato denunciato per possesso di un coltello, una tenaglia, un telefono cellulare sospetto e una dose di eroina.

Le forze di polizia hanno anche effettuato controlli in una decina di locali, sanzionando due esercizi pubblici a Novoli, uno per la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi e un altro per l'impiego di lavoratori senza contratto regolare.