Corso di musical adulti al Cfcm di Sovigliana

Mercoledì 11 ottobre e lunedì 16 ottobre al Centro di Formazione e Cultura Musicale (Cfcm) di Sovigliana (via Don Ezio Canovai 4) sarà possibile provare i corsi di Teatro, danza e canto corale, all’interno del progetto Musical per adulti. In particolare, mercoledì 11 ottobre dalle 20 alle 22 ci sarà la lezione di prova gratuita di teatro, mentre lunedì 16 dalle 20 alle 22 si terrà la lezione di prova gratuita di canto e danza. Per info e prenotazioni 348 273 7140.

Fonte: Ufficio Stampa