Corteo contro la nuova pista dell'aeroporto di Firenze: in mille al corteo

Oltre mille persone a Firenze hanno partecipato al corteo per la manifestazione contro il progetto di potenziamento dell'aeroporto di Peretola con la nuova pista. Il corteo, partito alle 15 dal quartiere delle Piagge, è passato dalle zone di Brozzi, Quaracchi e Peretola, per poi arrivare davanti all' aeroporto. La manifestazione si è conclusa verso le 18.

Al corteo, insieme ai rappresentanti dei comitati e delle associazioni ambientaliste, partecipano anche rappresentanti dei sindacati, esponenti del Collettivo di fabbrica ex Gkn, e i sindaci di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Carmignano.

La manifestazione è stata promossa da trenta associazioni fiorentine e della Piana, come Legambiente Toscana, Vas Onlus, Comitato Sorvolati Brozzi-Peretola-Quaracchi, Fridays For Future Prato e Firenze.