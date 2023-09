Femminicidio Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "La forma di violenza più vulnerabile"

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Capogruppo Lega Castelfiorentino in consiglio comunale Susi Giglioli riguardante la morte di Klodiana Vefa, la 36enne uccisa in strada dall'ex marito:

Ieri non ho partecipato alla fiaccolata, non lo faccio mai, non è uno strumento che si allinea con la mia sensibilità pur in tutti i modi condividendo che l’episodio, nella sua ferocia, non rientra nella sfera della sicurezza intesa come controllo del territorio su cui questo paese da tempo ha gravi problemi.



Trovo infatti inadeguato esporre in prima linea i figli minori, reduci di una tragedia di tale portata e orfani, oggi sappiamo, di entrambi i genitori a una manifestazione pubblica di cordoglio a cui tutta la comunità ha risposto senza divisione di sorta.



I Numerosi Sindaci dell’ Empolese Valdelsa con la fascia tricolore, insieme al Presidente del Consiglio Regionale e anche parlamentari hanno sottolineato pesantemente la loro rappresentanza su un territorio che governano da sempre, garantendo, quindi, in modo istituzionale sostegno alla famiglia e sopratutto ai figli. Misure che concretamente, sono certa, tutta la comunità condivide e che vanno oltre la fiaccolata.



Detto ciò il lavoro di integrazione educativa e culturale mi pare che fino ad oggi abbia dato scarsi risultati sul degrado sociale che si articola in vari aspetti, quello del femminicidio è solo una parte e forse la più vulnerabile.



Per questo motivo è assolutamente necessario che le donne che si sentono in pericolo denuncino, attivando un procedimento che va sotto il nome di “Codice rosso” convertito in legge nel 2019 e rafforzato proprio nel mese di settembre che prevede tempi certi e brevi per la denuncia di violenza domestica o di genere innescando procedure di accertamento che possono portare anche a predisporre l’uso del braccialetto elettronico.



Quindi ci sono vari tipi di violenza, ci sono vari modi di tutelare la sicurezza, ci sono vari gradi di responsabilità per questo al di là della condivisibile dimostrazione di dolore e di cordoglio è necessario sensibilizzare anche all’uso di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per affrontare ogni forma di violenza perchè queste tragedie non accadano mai più



Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo