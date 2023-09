Impianto a biogas: l'intervento del sindaco di Santa Maria a Monte

Lunedì 25 settembre, al circolo Arci di San Donato di Santa Maria a Monte, si è tenuta un'assemblea aperta a tutti i cittadini, dove vi è stata grande partecipazione e in cui l'amministrazione comunale ha dato aggiornamenti sul procedimento relativo all'impianto a biogas in località San Donato.

Il sindaco, anche in quell'occasione, ha ricordato la contrarietà fin dal 2012, quando sedeva sui banchi dell'opposizione all'istallazione dell'impianto, ma purtroppo l'impianto fu istallato ed oggi è presente con tutte le problematiche, che debbono essere gestite con gli strumenti normativi, al fine di tutelare la salute dei cittadini e il loro benessere.

Il Comune ha spiegato che la nuova autorizzazione emessa dalla Regione ad oggi è sospesa, grazie all'opposizione che il Comune ha proposto di fronte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest'ultima l'ha accolta al fine di riesaminare il tutto, convocando la Regione e gli altri enti, Asl e Arpat in primis, giungendo alla conclusione che le istanze presentate dovessero essere prese in considerazione di poter trovare accordo, che non significa compromesso ma trovare soluzioni concrete a beneficio dei cittadini per ridurre al minimo il disagio che l'impianto a biogas produce a tutta la cittadinanza. Il Comune ha avanzato richieste concrete per l’installazione di una stazione elettronica in grado di misurare in continuo questi odori, collegata con la polizia municipale, oltre ad un controllo, sempre elettronico, del traffico veicolare.

Preme, invece, ribadire ancora una volta al gruppo di opposizione Viviamo Santa Maria a Monte, dopo quello che è stato scritto sui giornali, che i cittadini vogliono soluzioni concrete. Il gruppo di opposizione rappresentato da Maccanti e Parrella, strumentalizzano questioni importanti a discapito del benessere della cittadinanza, solo per fare propaganda politica. Preme ricordare all' ex Sindaco Parrella e all'ex assessore all'ambiente Maccanti, che la Commissione biogas, per la quale richiamano l'immediata convocazione, è rimasta nel dimenticatoio, negli ultimi cinque anni della legislatura. Infatti le delibere Consiglio Comunale del 2013 in cui la istituivano e la delibera del 2014, dove venivano nominate quali componenti ex Sindaco Parrella e l'ex assessore Maccanti non sono mai state rinnovate nella legislatura 2018-2023.

L'ex sindaco Parrella e l'ex Assessore all'ambiente Maccanti, non hanno mai chiesto il rinnovo dei membri e neanche la convocazione, anche quando l'Amministrazione ha deciso di intraprendere azioni procedimentali importanti, quali l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di dicembre 2022, spesso richiamata. Questo dimostra come, ancora una volta, l'opposizione del gruppo Viviamo Santa Maria a Monte, getta discredito contro l'amministrazione, e contro il sindaco Del Grande, che non era neanche fra i componenti della commissione stessa.

Per quanto riguarda la nomina della Commissione per il controllo e monitoraggio del biogas, l'Amministrazione non è stata contraria alla stessa, bocciando la mozione. Le Commissioni, che sono state nominate nel consiglio comunale del 27 settembre, sono commissioni formate da consiglieri comunali e non da cittadini. Gli organi formati dalla cittadinanza, come le consulte, verranno costituite nei prossimi consigli comunali. Alle consigliere Parrella e Maccanti, non interessano le soluzioni, che l'Amministrazione sta cercando di trovare, ma solo fare propaganda e dare notizie non veritiere ai cittadini. Dalle stesse non è stato chiesto nessun documento per capire l'azione dell'Amministrazione e la richiesta che, anche i cittadini hanno fatto durante l'assemblea, secondo la quale maggioranza ed opposizione, si mettano a un tavolo per collaborare, viene strumentalizzata dal gruppo di opposizione.

L'Amministrazione, non fa passi indietro, ma a questa maggioranza non interessano i proclami politici, ma il bene e la salute dei cittadini. Con la sospensione dell'autorizzazione, ottenuta dall'Amministrazione attraverso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione Comunale ha potuto avanzare delle richieste: l’installazione di una stazione elettronica in grado di misurare in continuo questi odori, collegata con la polizia municipale, oltre ad un controllo, sempre elettronico, del traffico veicolare, che andranno a migliorare il benessere dei cittadini e avere dei risultati concreti sulla salute delle persone, ha concluso il Sindaco Manuela Del Grande.

E' ancora strumentalizzazione politica richiamare il caso Ecovip, poiché l'ex Sindaco Parrella , sa bene che quel procedimento, riguarda tipi di rifiuti diversi da quelli che vengono conferiti nell'impianto a biogas, e ancora una volta nel richiamare situazioni completamente diverse, crea messaggi sbagliati e comunicazione scorretta nei confronti dei cittadini. Tutto questo solo per proclami politici.

Il sindaco Manuela Del Grande

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa