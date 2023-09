Manifestazione Lgbtqi+ a Firenze: 400 persone in corteo

Circa 400 persone hanno manifestato a Firenze al corteo promosso da sigle anarco-queer della galassia Lgbtqi+ per la parità e i diritti sessuali e anche contro gli sfratti.

Partito nel pomeriggio, il corteo si è mosso nella zona della Fortezza da Basso e si è diretto verso il quartiere di Rifredi, passando per la zona del Poggetto, e si dovrebbe fermare in via del Terzolle per una festa che durerà fino a mezzanotte. La manifestazione, a parte i disagi agli automobilisti, si è svolta senza disordini, tuttavia non era preavvisata: il mancato preavviso alle autorità potrebbe comportare identificazioni e denunce verso i promotori.