Ordine dei Medici di Pistoia, un ecografo per l'Ambulatorio Solidale di Pistoia

Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dell’ecografo donato da Claudia Rovini, vedova del dottor Francesco Zei scomparso nell’aprile 2022, all’Ambulatorio Solidale di Pistoia.

“Fin da subito ci siamo attivati per trovare una collocazione a quella che è stata una precisa volontà della famiglia del dottor Zei - evidenzia il Presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia, dottor Beppino Montalti – per l’ecografo che è stato uno strumento utilizzato nella sua attività quotidiana. Dopo un bando con procedura pubblica, abbiamo individuato nell’Ambulatorio Solidale la realtà maggiormente bisognosa, struttura con un numero sempre maggiore di richieste. L’ecografo rappresenta infatti uno strumento importante per l’attività dei tanti professionisti che prestano i loro servizi, gratuitamente, all’Ambulatorio, aiutandoli nelle diagnosi”.

Francesco Zei è stato medico di medicina generale che ha esercitato per anni la professione nella Valdinievole, entrando a contatto con migliaia di persone e risultando uno dei professionisti più apprezzati per l’impegno e la dedizione nell’attività medica.

“Il bisogno del territorio di un aiuto gratuito per l’assistenza medica c’è ed è in aumento - afferma il dottor Mauro Quattrocchi, Presidente di Art. 32 Ambulatorio Solidale - sia da parte di migranti che da parte di cittadini in difficoltà. Se riscontriamo l’aumento in particolar modo da parte dei migranti, che ci cercano con maggiore intensità, sappiamo anche che c’è una richiesta sempre crescente da parte di chi si ritrova in difficoltà economiche. Noi vogliamo farci conoscere e far sapere siamo in grado di offrire prestazioni sanitarie con approfondimenti diagnostici: fin dall’inizio abbiamo avuto tante richieste in ambito odontoiatrico e dermatologico; negli ultimi tempi sono in aumento, invece, le richieste di prestazioni per supportare la salute mentale”.