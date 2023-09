Premio Pozzale 2023, alla scoperta dei libri vincitori: incontro al Museo del Vetro

Il percorso di avvicinamento alla cerimonia di consegna del Premio Pozzale Luigi Russo 2023, in programma il 2 dicembre, entra nel vivo. E lo fa con un pomeriggio dedicato alla cultura e all'approfondimento che sarà ospitato al Museo del Vetro, in via Ridolfi 70, a Empoli. Questa la sede prescelta per ospitare la presentazione dei tre libri vincitori della 70esima edizione, "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" (Editori Laterza, 2022) di Silvia Ballestra, "Dove non mi hai mai portata. Mia madre, un caso di cronaca" (Einaudi, 2022) di Maria Grazia Calandrone e di "Cassandra a Mogadiscio" (Bompiani, 2023) di Igiaba Scego.



L'iniziativa, nata dalla collaborazione dell’ADI-SD (Associazione degli Italianisti – sezione didattica) di Empoli e del Comitato organizzatore del Premio “Pozzale Luigi Russo”, si terrà martedì 10 ottobre 2023 alle ore 17, con ingresso libero. L'incontro sarà anche occasione di formazione e aggiornamento per i docenti, ai quali verrà consegnato un attestato di partecipazione, e offrirà la possibilità di riflettere sulla spendibilità didattica dei testi proposti.



Entrando nel dettaglio dell'incontro, coordinato da Francesca Cecchi, referente ADI - SD Empoli, a presentare il libro "Cassandra a Mogadiscio" di Igiaba Scego sarà Matteo Bensi, mentre Laura Desideri darà voce a "Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca" di Maria Grazia Calandrone. Sarà infine Caterina Guagni a presentare "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" di Silvia Ballestra. Ad arricchire il pomeriggio di ascolto e condivisione, le letture espressive di brani selezionati dai libri protagonisti a cura di studentesse e studenti.



Un'occasione dunque da cogliere da parte di tutti coloro che vogliano conoscere meglio libri e autori vincitori del Premio Pozzale Luigi Russo 2023. Chi vuole dire la sua sui testi può ancora farlo attraverso la Giuria popolare del Premio. Fino al 19 novembre 2023 lettrici e lettori possono votare per assegnare la menzione speciale ‘Selezione dei lettori’ che sarà consegnata all'autrice vincitrice in occasione della cerimonia di premiazione. Per votare il proprio libro preferito fra i tre vincitori, basta indicare la propria preferenza sul sito web del Premio Pozzale, www.premiopozzale.it. In questo percorso hanno un ruolo importante anche le tre librerie cittadine, 'amiche' del Premio Pozzale: NessunDove (piazza Farinata degli Uberti, 18), Rinascita (via Ridolfi 53 e Centro*Empoli, via Sanzio 199) e La San Paolo Libri & Persone (via del Giglio 53) promuovono e sostengono la lettura dei tre libri vincitori e la partecipazione alla Giuria popolare, con uno sconto immediato sull’acquisto dei libri vincitori del premio e un gadget omaggio ai partecipanti alla giuria popolare. Chi voterà il proprio libro preferito tramite il sito del Premio riceverà per mail un coupon da presentare nelle librerie, che darà diritto a ricevere l’omaggio. E chi vuole esprimere la propria preferenza può farlo anche direttamente nelle librerie cittadine, oltreché recandosi alla biblioteca comunale "Renato Fucini" in via Cavour 36.