Presentazione dei corsi della Libera Università a Empoli

Venerdì 6 ottobre alle 16.30, presso i locali del Centro XXIV Luglio (via Ferrucci, 12 a Empoli - angolo piazza XXIV Luglio) si terrà la presentazione dei corsi della Libera Università in programma per l’anno 2023/2024 e dei nuovi laboratori per bambini, giovani e adulti in calendario per il periodo ottobre 2023-gennaio 2024 organizzati dall’Associazione Culturale “Il Ponte” di Empoli (FI).

L’occasione consentirà al pubblico di poter conoscere meglio la proposta formativa dell’associazione illustrata direttamente dai docenti che terranno i corsi in programma.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, si concluderà con un piacevole aperitivo.

I programmi e i calendari della Libera Università e dei laboratori per bambini, giovani e adulti sono disponibili ai seguenti link:

– Laboratori per adulti;

– Laboratori per bambini e ragazzi;

– Libera Università.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione al telefono fisso 0571 73916, al cellulare (anche con un messaggio WhatsApp) al 335 5417264, all’indirizzo mail info@associazioneculturaleilponte.it; è inoltre possibile visitare le pagine Facebook Associazione Culturale “Il Ponte” e Instagram @ass.ilponte e iscriversi al nuovo canale Telegram Le ultime novità… in Ponte! per restare aggiornati sulle attività dell’associazione.

Fonte: Ufficio Stampa