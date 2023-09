Si aggira per strada a Firenze con un coltello, fermato e denunciato

È stato denunciato per porta abusivo di armi. Si tratta di un 26enne fermato dalla Polizia Municipale nel pomeriggio di mercoledì. Sono stati i cittadini a chiedere l’intervento degli agenti per la presenza di un uomo che si aggirava nella zona della fermata del trasporto pubblico in viale Fratelli Rosselli altezza Leopolda “armato” di un grosso coltello. Gli stessi cittadini hanno fornito alla pattuglia del Reparto Zona Centrale la descrizione dell’uomo e subito è scattata la ricerca nella zona. E poco dopo gli agenti hanno individuato la persona in via Berio dove, nel frattempo, aveva danneggiato un’auto parcheggiata. Alla vista degli agenti l’uomo si è liberato del coltello, gettandolo in una siepe, e ha iniziato a brandire un collo di bottiglia a mo’ di arma.

La pattuglia lo ha fermato e portato al comando per l’identificazione. È risultato un cittadino straniero di 26 anni non in regola con la normativa sull’immigrazione. È stato denunciato per porto abusivo di arma e oggetti atti ad offendere e violazione della normativa sull’immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa