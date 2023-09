Violenta rissa davanti un locale, 9 denunce

Il 4 settembre scorso, davanti a un locale a Scansano, in Maremma, è scoppiata una rissa violenta tra un gruppo di persone ubriache per motivi futili. Le autorità sono intervenute dopo diverse segnalazioni e hanno denunciato nove persone per rissa e lesioni personali. La lite è iniziata all'interno del locale e si è poi spostata all'esterno, dove i contendenti hanno usato bottiglie di vetro per combattersi. Le indagini hanno identificato i nove coinvolti grazie alle testimonianze di persone presenti. Inoltre, i carabinieri di Scansano hanno proposto l'emissione del 'daspo Willy', che vieterebbe loro di frequentare locali di pubblico intrattenimento per un periodo.