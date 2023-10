A I Gigli va in scena 'Piccoli Pompieri': percorsi didattici per bambini, in mostra attrezzature e mezzi storici

È iniziata lo scorso 29 settembre 'Piccoli Pompieri', manifestazione organizzata in collaborazione dal Comando Vigili del Fuoco Firenze, il Gruppo Storico Vigili del Fuoco Firenze, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione Firenze, l’Associazione Un Calcio per Tutti e i Gigli, svolta presso il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, dove è stato allestito un piccolo spazio espositivo di mezzi storici, alcune attrazioni per i bambini come il gonfiabile e la salita della scala italiana. Inoltre all’esterno, le bambine e i bambini hanno potuto effettuare le prove di spegnimento con un estintore.