Antagonisti occupano due edifici a Firenze: Comune chiede lo sgombero

Oggi a Firenze, elementi antagonisti hanno occupato due edifici diversi nella città: un ex convento di proprietà privata e un ex circolo di proprietà comunale. Nel primo caso, il Collettivo di viale Corsica ha occupato l'ex circolo Romito in via Scipio Slataper con circa 10 soggetti italiani coinvolti. Nel secondo caso, il Movimento di Lotta per la casa ha occupato l'ex convento in via dei Massoni, sopra a Careggi, con circa 40 persone, prevalentemente stranieri. Le forze dell'ordine stanno monitorando entrambe le occupazioni. L'amministrazione comunale di Firenze ha immediatamente richiesto lo sgombero immediato di entrambe le situazioni.