Controlli dei carabinieri a Pisa, non rispettano il foglio di via e irregolarmente sul territorio: tre denunce

I carabinieri, durante alcuni controlli nella città di Pisa hanno denunciato un individuo per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, dopo averlo identificato durante un controllo nel centro storico di Pisa. Sono state anche segnalate all'Autorità Giudiziaria due persone che si trovavano nelle vicinanze della Piazza dei Miracoli e che rifiutavano di mostrare i documenti d'identità personali, oltre ad essere soggetti a misure di prevenzione che vietavano loro il ritorno nel Comune di Pisa. Infine, un'altra persona è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per non aver rispettato l'ordine di lasciare il territorio dello Stato dopo essere stata controllata nei pressi della stazione ferroviaria dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisa.