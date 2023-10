Difesa più Giannone e l'Use Computer Gross fa festa

Buona la prima. L’Use Computer Gross inizia il campionato col piede giusto e non solo per il netto 81-59 col quale regola Lucca ma anche per il modo con cui la squadra lo conquista. Una prestazione difensivamente perfetta, ovviamente per il momento nel quale siamo, sulla quale la squadra costruisce la sua vittoria grazie anche ad un Giannone in serata di grazia e ad un crescendo finale che denota una buona condizione fisica. Inutile dire che sotto la lente c’è Guido Rosselli, tornato a vestire la maglia biancorossa regalando l’emozione di rivederlo qui dopo tanti anni.

Ed inutile dire che, seppur siamo solo all’inizio, si capisce quanto sia importante per i compagni sia dal punto di vista tecnico ma anche, semplicemente, per una presenza che regala sicurezza a tutti. E, a propositi di nuovi, se De Leone è il lottatore di sempre, c’è un Quartuccio che pare aver giocato qui da tanti anni, un play nel senso più puro del termine che in biancorosso non si vedeva da tempo. Insomma, per stasera si va a letto tranquilli, in attesa di capire cosa sia questo campionato e quale il livello delle avversarie.

Dopo un inizio con mani a dir poco fredde, Del Debbio e Giannone danno fuoco alla micce dalla distanza, anche se la partita pare non avere un padrone. Le squadre viaggiano a braccetto con gli ospiti che al 10’ chiudono sul 14-15. La Computer Gross litiga col tiro pesante fino a che Cerchiaro e Baccetti non aggiustano un po’ la mira con i canestri del 25-22, ma è Giannone a segnare 4 punti a fila che, se non sono una fuga, iniziano a darne almeno l’idea: 30-22. Quartuccio e Baccetti capiscono che il momento è buono e, a suggello di un parziale di 9-1, firmano il 34-23 che, all’intervallo, diventa 37-28.

Al ritorno in campo, dopo un botta e risposta Del Debbio-Giannone, il Pala Sammontana esulta per la prima tripla di Rosselli (45-37) ed al 30’ siamo 57-45. Nella frazione finale l’Use aggiusta la mira dalla lunga e segna triple in serie con Sesoldi, Mazzoni, Quartuccio ed il solito Giannone: 76-55. Il traguardo è ormai lì e coach Valentino regala a Tosti e Ramazzotti la gioia dell’esordio in serie B, col primo che va anche a segno. Finisce 81-59.



81-59



USE COMPUTER GROSS

Giannone 27, Ramazzotti, Baccetti 9, Sesoldi 8, Rosselli 5, Fogli ne, De Leone 3, Mazzoni 5, Quartuccio 10, Tosti 2, Regini ne, Cerchiaro 12. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)



LUCCA

Landucci 2, Burgalassi 8, Lenci, Lippi 5, Barsanti 8, Candigliota, Tempestini 2, Del Debbio 8, Trentin 13, Simonetti 6, Pierini 7. All. Olivieri (ass. Pizzolante/Giuntoli)

Arbitri: Melai di Calcinaia e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 14-15, 37-28 (23-13), 57-45 (20-17), 81-59 (24-14)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa