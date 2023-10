Due uomini accoltellati in strada a Lastra a Signa dopo una lite

Due uomini accoltellati in strada a Lastra a Signa. Il fatto è accaduto intorno alle 04.30 di oggi, in via dei Ceramisti. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Signa, un 30enne e un 26enne, entrambi di nazionalità marocchina, avrebbero avuto una discussione con un connazionale che poi è degenerata. Il movente è da chiarire.

Quest’ultimo avrebbe estratto un coltello e ferito i due connazionali che si sono accorti tardi della presenza della lama. Alla fine l’aggressore è fuggito. I due feriti sono stati trasportati presso i pronto soccorso degli ospedale di “Careggi” e San Giovanni di Dio” in Firenze non in pericolo di vita. Indagini in corso per individuare l'autore anche grazie all'ausilio di sistemi di videosorveglianza.