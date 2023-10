Prende a calci i cani di un 83enne e lo colpisce con un pugno, poi fugge via: si indaga

Nella notte scorsa a Firenze, in viale Redi, un anziano di 83 anni è stato oggetto di un'aggressione in cui un nordafricano ha preso a calci i suoi cani e lo ha colpito con almeno un pugno. L'anziano è stato costretto a recarsi al pronto soccorso di Careggi per trattare una significativa tumefazione a un occhio. L'aggressore, il nordafricano, è fuggito dalla scena ed è attualmente ricercato dalla polizia. L'incidente è avvenuto verso le 3 del mattino quando i due si sono incrociati per strada, e sembra che l'aggressione sia stata scatenata, forse, da un conflitto o da un disagio tra di loro.