Acque per il sociale, Sardu devolve parte del compenso ad associazioni contro violenza di genere

Il Presidente di Acque Giuseppe Sardu ha scelto di devolvere, per tutto il tempo in cui ricoprirà tale incarico, la parte fissa del proprio compenso a tre importanti organizzazioni del territorio che si dedicano alla salvaguardia dei diritti delle donne.

Le tre associazioni destinatarie del contributo sono Casa della Donna di Pisa, Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli e Trecentosessantacinque Giorni al Femminile di Montecatini Terme, notoriamente impegnate nella salvaguardia dell'uguaglianza di genere, nella sensibilizzazione contro la violenza e nel fornire supporto a coloro che la subiscono. Queste organizzazioni hanno una lunga storia di realizzazione di un cambiamento positivo nella vita delle donne e delle comunità in cui agiscono.

Tale decisione cade in un periodo in cui la violenza di genere ha raggiunto livelli inimmaginabili e va a rafforzare l’attività di Acque che da anni sostiene le iniziative delle tre associazioni, coinvolte tra l’altro nel percorso “Smuovere le acque”, volto a diffondere in azienda, attraverso incontri formativi e informativi rivolti ai dipendenti, una cultura basata sul contrasto alla violenza in famiglia e sui luoghi di lavoro.

Fonte: Acque Spa