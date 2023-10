Be.Go. Music Academy, completato il quadro degli ospiti: c'è anche Piero Pelù

Marco Masini, Joan Thiele e Piero Pelù, insieme ad Alex Britti, completano il parterre degli ospiti della “Be.Go. Night - Due chiacchere con…”, spazio serale della Be.Go. Music Academy (dal 5 all’8 ottobre 2023 presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino - FI), che sarà presentato da Angelo Baiguini di RTL 102.5. Quattro grandi artisti che racconteranno la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i presenti, che potranno interagire facendo domande, ripercorrendo insieme all'artista stesso, i momenti importanti che hanno portato a raggiungere i propri risultati personali ed a costruire la propria identità musicale ed artistica.

Ecco il programma serale (a partire dalle 21.00) dell’Accademy (info biglietti clicca qui): ad aprire la serata di giovedì 5 ottobre sarà la Bandina di Castelfiorentino diretta da Martina Fondati; a seguire si esibiranno live i ragazzi della Be.Go. Music Academy e “due chiacchiere con…” Alex Britti.

Venerdì 6 ottobre live di Davide Ammendola al sax, poi sarà la volta dei ragazzi della Be.Go. Music Academy a cui seguirà la cerimonia di intitolazione a Luigi Calvetti, storico presidente del Castelfiorentino calcio, del campo sussidiario di Castelfiorentino. Al termine, “due chiacchiere con…” Marco Masini.

Per la terza serata, sabato 7 ottobre, in programma l’esibizione degli SQUILIBRASS diretti da Jasmine Conti e il live dei ragazzi della Be.Go. Music Academy live. Doppio appuntamento con “due chiacchiere con…”: Giuseppe Anastasi, due volte vincitore del Festival di Sanremo, e Joan Thiele, cantautrice e produttrice discografica italiana che quest’anno ha vinto il premio David di Donatello alla migliore canzone originale per Proiettili (ti mangio il cuore), brano colonna sonora del film Ti mangio il cuore.

Grande chiusura, domenica 8 ottobre, con “due chiacchiere con…” Piero Pelù, anticipato dai ragazzi della Be.Go. Music Academy live.

Ogni giorno, a partire dalla mattina (ore 10.00), si svolgeranno masterclass dirette da 30 docenti, tutti professionisti del settore musicale di alto profilo, che ascolteranno, commenteranno e forniranno in tempo reale preziosi consigli ai partecipanti che si esibiranno sul palco del Teatro e metteranno a disposizione tutta la loro esperienza per permettere agli iscritti di costruire un proprio bagaglio di conoscenza necessario a creare un futuro più solido e concreto nella musica.

Ai più meritevoli verranno assegnate quattro borse di studio del valore di 1.000 € ciascuna destinate all’acquisto di corsi di canto/musica o formazione musicale in genere, e/o acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica. Per info e regolamento:

www.begomusicacademy.it

I 30 docenti capeggiati dal Maestro Diego Calvetti, sono stati scelti con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un parterre di professionisti che potessero rappresentare, in modo completo e ricercato, tutti gli ambiti della musica: saranno presenti discografici (Warner, Honiro Label), editori, A/R Director (Riccardo Loda) e Direttore Sync & Licensing (Leonardo Germinario) di Warner Chappell, radiofonici con il direttore di Rtl 102,5 Angelo Baiguini e il responsabile programmazione M2O (Mauro Miclini), booking (Baobab con Massimo Levantini), manager, autori, tra cui Giuseppe Anastasi (autore vincitore di due Festival di Sanremo), Daniele Coro, Pio Stefanini, produttori, esperti in marketing, promozione stampa, radio, tv e social, registi (Emanuele Pisano) e tanti altri.