Bilancio partecipato, evento a Montespertoli

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha organizzato un incontro pubblico dedicato al bilancio partecipato, che si terrà giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare nel Palazzo Comunale.

Il bilancio partecipato è un'opportunità unica per i cittadini di Montespertoli di contribuire direttamente alle decisioni sulle risorse pubbliche e definire il futuro della comunità.

“La qualità dell’azione amministrativa si misura anche da come si prendono le desioni e sono convinto che, lavorando insieme, possiamo sviluppare soluzioni più efficaci e rispondere alle necessità di tutti in modo più adeguato. Sono consapevole delle sfide che affrontiamo tutti i giorni e dei sogni che coltiviamo per il futuro di Montespertoli e il bilancio partecipato rappresenta una straordinaria opportunità di coinvolgimento attivo. I vostri suggerimenti, le vostre priorità e le vostre idee influenzeranno direttamente come saranno investite le risorse pubbliche. L’obiettivo è cercare di rappresentare i desideri e le aspirazioni dei cittadini e ogni montespertolese ha un ruolo importante da svolgere nella costruzione del futuro di Montespertoli. Vi aspetto giovedì!” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Durante l'incontro sarà illustrato il processo di bilancio partecipato, come funziona e saranno ascoltate le idee, i suggerimenti e le priorità per il bilancio comunale.

Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per garantire che le risorse comunali siano allocate in modo equo e rispondano alle reali esigenze della comunità.

L’invito quindi è per giovedì 5 ottobre alle ore 18:30, Sala Consiliare.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa