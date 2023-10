Cade in un dirupo, grave cacciatore

Un cacciatore è caduto in un dirupo nelle vicinanze di Massa Marittima. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale in gravi condizioni in codice rosso. Il fatto è avvenuto in zona Pian dei Mucini domenica 1 ottobre, i soccorsi sono intervenuti in tarda serata e l'uomo è stato recuperato verso le 23.30. Il cacciatore è caduto da dieci metri d'altezza. Soccorso dai vigili del fuoco di Follonica insieme a sanitari e altri cacciatori, è stato portato all'ospedale di Siena con l'elisoccorso. Si trova tuttora al nosocomio senese.