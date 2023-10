Cinque denunce in un weekend a Pisa

Sono quattro le denunce dei carabinieri nel weekend a Pisa. Una persona, già ai domiciliari, non è stata trovata in casa e quindi è stata segnalata.

Due uomini in Corso Italia dovevano in realtà tenersi lontani da Pisa per via del divieto di ritorno, i carabinieri li hanno notati e denunciati. Stesso destino anche per un autista trovato con tasso alcolemico di 0,80 gr/l alla guida.

Denunciata pure una quinta persona, per il reato di rapina impropria, "con l’accusa di essersi impossessata di alcolici, minacciando con una bottiglia di birra l’addetto alla vigilanza di un noto supermercato del centro cittadino, verosimilmente per guadagnare la fuga, senza riuscirvi" scrivono i carabinieri.